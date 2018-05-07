Международные расследователи Bellingcat назвала имена причастных к обстрелу Мариуполя российских военных

Международная группа журналистов-расследователей назвала имена причастных к обстрелу Мариуполя в 2015 году российских военных.

Соответствующая информация опубликована на сайте Bellingcat.

Сообщается, что Bellingcat установила личности девяти российских офицеров, в том числе генерала, двух полковников и трех подполковников, которые принимали непосредственное участие в операции по обстрелу Мариуполя, в результате которого погибли не менее 30 мирных жителей и более 100 получили ранения.

Также сообщается, что Bellingcat установила переброску из России двух батарей ракетных систем залпового огня, которые 24 января 2015 года развернули в районе села Безымянное для обстрелов города Мариуполя и его окрестностей. Позже эти установки вернулись в Россию.

В Bellingcat подчеркнули, что расследование стало возможным благодаря доступу к материалам, переданных в Международный суд ООН. В частности, были установлены следующие российские офицеры, которые командовали батареями РСЗО на различных уровнях в день обстрела Мариуполя или давали целевые указания из другого района на востоке Украины:

- генерал-майор Степан Степанович Ярощук; - Александр Иожефович Цаплюк, позывной «Горец»; - Александр Анатольевич Муратов; - Максим Владимирович Власов, позывной «Югра»; - Сергей Сергеевич Юрченко, позывной «Воронеж»; - Александр Валерьевич Грунчев, позывной «Терек».

Генерал-майор Степан Степанович Ярощук Александр Иожефович Цаплюк, позывной «Горец» Александр Анатольевич Муратов

Максим Владимирович Власов, позывной «Югра» Александр Валерьевич Грунчев, позывной «Терек»

Сергей Сергеевич Юрченко, позывной «Воронеж»

Также установлены российские офицеры, которые занимались отбором и отправкой артиллерийских командиров и артиллерийских систем на восток Украины:

- полковник Олег Леаргиевич Кувшинов; - генерал-майор Дмитрий Николаевич Клименко; - полковник Сергей Иванович Лисай.

Полковник Олег Леаргиевич Кувшинов Полковник Сергей Иванович Лисай

Генерал-майор Дмитрий Николаевич Клименко

Также установлены боевики, которые непосредственно командовали артиллерийскими подразделениями, которые обстреливали Мариуполь:

- Александр Михайлович Евтоди, позывной «Пепел»; - Граир Манукович Егиазарян, позывной «Шрам».

Александр Михайлович Евтоди, позывной «Пепел» Граир Манукович Егиазарян, позывной «Шрам»

Как известно, в январе 2015 года российские войска обстреляли окраины Мариуполя. Под обстрел попали жилые кварталы. В результате обстрела погибли 30 человек и 100 получили ранения. После этого было заявлено, что силы АТО уничтожили четыре «Града» и 32 российских военных, обстрелявших Мариуполь.

Отметим, что глава СБУ Василий Грицак заявлял, что военнослужащие Российской Федерации принимали непосредственное участие в обстрелах микрорайона «Восточный» в Мариуполе 24 января 2015 года.