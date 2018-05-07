Международные расследователи Bellingcat назвала имена причастных к обстрелу Мариуполя российских военных

Международная группа журналистов-расследователей назвала имена причастных к обстрелу Мариуполя в 2015 году российских военных.
Соответствующая информация опубликована на сайте Bellingcat.
Сообщается, что Bellingcat установила личности девяти российских офицеров, в том числе генерала, двух полковников и трех подполковников, которые принимали непосредственное участие в операции по обстрелу Мариуполя, в результате которого погибли не менее 30 мирных жителей и более 100 получили ранения.
Также сообщается, что Bellingcat установила переброску из России двух батарей ракетных систем залпового огня, которые 24 января 2015 года развернули в районе села Безымянное для обстрелов города Мариуполя и его окрестностей. Позже эти установки вернулись в Россию.
В Bellingcat подчеркнули, что расследование стало возможным благодаря доступу к материалам, переданных в Международный суд ООН. В частности, были установлены следующие российские офицеры, которые командовали батареями РСЗО на различных уровнях в день обстрела Мариуполя или давали целевые указания из другого района на востоке Украины:
- генерал-майор Степан Степанович Ярощук;
- Александр Иожефович Цаплюк, позывной «Горец»;
- Александр Анатольевич Муратов;
- Максим Владимирович Власов, позывной «Югра»;
- Сергей Сергеевич Юрченко, позывной «Воронеж»;
- Александр Валерьевич Грунчев, позывной «Терек».
Также установлены российские офицеры, которые занимались отбором и отправкой артиллерийских командиров и артиллерийских систем на восток Украины:
- полковник Олег Леаргиевич Кувшинов;
- генерал-майор Дмитрий Николаевич Клименко;
- полковник Сергей Иванович Лисай.
Также установлены боевики, которые непосредственно командовали артиллерийскими подразделениями, которые обстреливали Мариуполь:
- Александр Михайлович Евтоди, позывной «Пепел»;
- Граир Манукович Егиазарян, позывной «Шрам».
Как известно, в январе 2015 года российские войска обстреляли окраины Мариуполя. Под обстрел попали жилые кварталы. В результате обстрела погибли 30 человек и 100 получили ранения. После этого было заявлено, что силы АТО уничтожили четыре «Града» и 32 российских военных, обстрелявших Мариуполь.
Отметим, что глава СБУ Василий Грицак заявлял, что военнослужащие Российской Федерации принимали непосредственное участие в обстрелах микрорайона «Восточный» в Мариуполе 24 января 2015 года.