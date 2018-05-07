СБУ разоблачила подполковника армии РФ, готовящего боевиков «Вагнера» для терактов в Украине

Служба безопасности Украины выяснила личность подполковника РФ, который отвечает за подготовку ротно-тактической группы «Карпаты» в составе частной военной компании Вагнера.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр СБУ.

«Мы установили личность подполковника ВС РФ Олега Демьяненко, который непосредственно отвечает за подготовку так называемой ротно-тактической группы «Карпаты», состоявшей преимущественно из граждан Украины - участников бандформирований на Донбассе», - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, эта группа была сформирована для проведения разведывательно-террористической деятельности на территории Украины. Служба установила всех участников РТГр «Карпаты» в составе пятидесяти шести человек и в ближайшее время обнародует их персональные данные.

В СБУ говорят, что также установили личности 26 российских офицеров, с 2014 года «командированных» как инструкторы по боевой подготовке в ЧВК «Вагнер». Они обеспечивали учения «частной армии Путина» по тактической, огневой, инженерной и артиллерийской подготовке, обучение экипажей танков, БМП, БТР и ПВО.

Согласно сообщению Службы безопасности Украины, она имеет оперативную информацию, что на парад в Москве 9 мая приглашены руководство спецподразделения российских спецслужб под названием ЧВК «Вагнер» и упомянутые инструкторы отдела боевой подготовки.

«Убежден, что это направлено на повышение морального духа наемников после многочисленных потерь, которые они понесли в Сирии в начале этого года», - цитирует СБУ слова своего главы Василия Грицака.

Отмечается также, что глава спецслужбы поблагодарил волонтеров из «Информнапалма», «Информационного сопротивления» и группы «ИХТАМНЕТ м-0209» за помощь СБУ в «вытягивании на свет российских ихтамнетовських бесов» и документировании их преступной деятельности на территории Украины.

Напомним, ранее СБУ обнародовала данные о 20 российских наемниках «Вагнера», тайно отправленных в Сирию.