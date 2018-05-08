В России во время инаугурации Путина «заклинило» флаг над Кремлем

Во время инаугурации президента России Владимира Путина флаг над Кремлем заклинило на флагштоке.

Кадры опубликованы на канале «RT на русском» в YouTube, сообщает «Левый берег».

Согласно задумке организаторов, флаг должны были поднять во время исполнения гимна, но ответственные за это военные не смогли исполнить задачу вовремя. На 24-й минуте 25-й секунде видео показано, что флаг застрял: камера демонстрирует попытки поднять флаг, но через несколько секунд переключается на другой план.

Пользователи соцсетей увидели в этом некий «символизм», так как, согласно мировой традиции, приспущенный флаг означает траур.

Напомним, четвертый президент Украины Виктор Янукович принимал присягу 21 февраля 2010 года. Инаугурация началась с известного конфуза – перед Януковичем захлопнулись двери зала Верховной Рады. Тогда солдатам почетного караула пришлось нарушить протокол и придержать дверь. Многие восприняли это как дурной знак.

Ранее сообщалось, что в России на митингах против Путина задержали 1600 человек – в том числе кричавшего «Позор» мальчика и мать с ребенком.