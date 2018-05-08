Украина нуждается в миротворческой операции ООН на Донбассе, - Порошенко

Украина нуждается в миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) в оккупированных районах Донбасса.

Об этом в интервью CBS News заявил президент Украины Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

- Многие обозреватели полагают, что у нас здесь в Украине «холодная война». Я хочу разочаровать их - это не «холодная война». Это - горячая война. И каждый день у нас есть погибшие мирные жители и украинские солдаты… И в этой ситуации, безусловно, нам нужны миротворцы, - отметил Порошенко.

По его словам, выборы на Донбассе возможны после полной реализации миротворческой операции.

- Невозможно, чтобы миротворческая миссия проходила одновременно с пребыванием российских войск. Это инструмент для того, чтобы оказывать давление на РФ, чтобы она вывела войска с оккупированной территории, - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что ООН потребуется 20 тысяч миротворцев для Донбасса.