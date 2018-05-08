«Для тех, кто считает, что война закончилась»: волонтеры показали видео боев под Зайцево

На выходных в зоне проведения ООС на Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще десять получили ранения.

Видео того, что творилось в эти дни у поселка Зайцево (Донецкая область), обнародовал на своей странице в Facebook фонд «Повернись живим».

«Это видео мы публикуем специально для тех, кто считает, что война закончилась», — говорится в сообщении.

По словам волонтеров, «Зайцево, где оборону держит батальон «Донбасс-Украина», на выходных вздрагивал от вражеской артиллерии и крупнокалиберных пулеметов».

«Слушайте запись со звуком и, возможно, хоть на 1% почувствуете, как оно — сидеть в блиндаже, когда по тебе палят русские наемники. Как оно — не знать наверняка, наступит ли для тебя завтра. И, как это — выдыхать потом и бесконечно радоваться, что остался жив», — отмечают в фонде.

Напомним, 6 мая украинские военнослужащие попали в засаду диверсантов – один погиб, двое ранены.