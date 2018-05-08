В Черкассах в школе из-за отравления неизвестным веществом госпитализировано десятки детей, 11 человек в реанимации

Во вторник, 8 мая, около 09:40 экипаж патрульной полиции получил вызов о том, что в Черкассах в СОШ № 8 по улице Оборонной, во время линейки, многим детям стало плохо.

Об этом информирует пресс-служба Управления патрульной полиции в Черкасской области.

«Пострадало около 30 детей. Обстоятельства и причины устанавливаются. На месте работают спасательные службы. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка. Родители в срочном порядке массово забирают детей из школы домой», - говорится в сообщении.

Директор департамента образования и гуманитарной политики Сергей Воронов сообщил, что всего 17 детей потеряли сознание. Сейчас один ребенок находится в реанимации. На месте специалисты департамента и всех возможных служб. Обучение приостановлено, передает «ІнфоМІС».

В результате отравления госпитализировали 42 ребенка, их доставили в областную больницу с диагнозом «отравление неизвестным веществом», сообщил помощник начальника управления Государственной службы Украины с чрезвычайных ситуаций в Черкасской области Константин Проценко.

«8 мая в 9:15 в оперативно-координационный отдел управления ГСЧС от диспетчера «Станции скорой медицинской помощи» поступило сообщение о госпитализации в Черкасской областной детской клинической больницы трех детей, которые стали терять сознание во время школьной линейки в СОШ №8. Впоследствии, число детей, которые начали жаловаться на тошноту и головокружение увеличилось до 15», - написал Проценко.

Он отметил, что сразу после получения сообщения на место происшествия выехала группа спасателей а также отделение химической, радиологической и бактериологической защиты, службы экстренного вызова города, специалисты санитарно-эпидемиологической службы, Службы безопасности Украины, Национальной полиции, руководство местных органов власти.

«Экспресс-анализом воздуха на наличие сероводорода, аммиака, хлора а также горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия обнаружено не было. Впоследствии, были задействованы методики, позволяющие сделать исследование территории и помещений школы на наличие опасных веществ широкого спектра действия. Продолжается работа по исследованию радиационного фона», - написал Проценко.

Как прокомментировала РБК-Украина пресс-секретарь патрульной полиции Черкасс Зоя Вовк, госпитализировано детей 3-7 классов.

- Предварительный диагноз - отравление неизвестным веществом. Школа эвакуирована, на месте работают ГСЧС и другие службы, - сказала Волк.

По состоянию на 12:56 из-за массового отравления в Черкассах госпитализировали 47 детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сегодня утром, 8 мая 2018 года, на территории общеобразовательной школы №8 в Черкассах на школьной линейке из-за ухудшения самочувствия потеряли сознание 15 учащихся 2-9 классов. В общем на линейке находилось 424 ученики.

«По состоянию на 12 часов 8 мая, в Черкасскую областную детскую больницу госпитализированы 47 учащихся, из них: 11 находится в реанимации. Симптомы заболевания: тошнота, головокружение, головная боль», - говорится в сообщении.

В настоящее время на территории школы проведены замеры воздуха на содержание опасных химических веществ, однако превышений содержания химвеществ выше граничнодопустимых концентраций обнаружено не было. Кроме того, в школе взяты пробы воды для исследования на содержание опасных веществ, результаты анализа ожидаются сегодня до 16 час.

Напомним, ранее в Черновицкой области в школе отравились 24 ребенка и шесть сотрудников.