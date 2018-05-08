Россия хочет дестабилизировать Украину и вернуть ее в СССР, - Порошенко

Президент Петр Порошенко убежден, что Российская Федерация стремится дестабилизировать Украину и вернуть ее в Советский Союз.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News, сообщается на сайте президента.

- Он (Владимир Путин, - ПН) хочет вернуть Советский Союз. Он ответил в интервью на вопрос, что является крупнейшей катастрофой 20 века - не Вторая мировая война, Хиросима, не Чернобыль, а распад СССР. Это его мнение, - сказал Порошенко, отвечая на вопрос на вопрос, чего Путин стремится достичь в Украине.

- Да, отвоевать. И вернуть СССР или Российскую империю. Как вам удобнее, - добавил президент.

Он также подчеркнул, что Украина имеет подтвержденные данные о пребывании на оккупированной части Донбасса регулярных российских войск.

- Мы имеем подтвержденные цифры, что в разные периоды их количество было от 10 тыс. до 2,5 тыс. - регулярных российских войск на оккупированной территории. Плюс почти 50 тыс. войск так называемых «русских волонтеров», которые были набраны через российскую мобилизационную систему и направлены туда. Однако, они делают вид, что они не солдаты регулярной армии. Но они - русские, они - по национальности русские, они - русские солдаты. Они используют российское оружие и амуницию. И это - русские, - добавил Порошенко.

Он также отметил, что по данным украинской стороны до 50% тех, кто сейчас воюет в Донбассе являются гражданами России.

- Россия хочет дестабилизировать Украину. Они стремятся дискредитировать достижения Революции достоинства, которые мы имели последние четыре года, - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина сейчас является «линией фронта холодной войны».

- Но мы имеем горячую войну сейчас, - добавил Порошенко.

Напомним, Порошенко заявлял, что Украина нуждается в миротворческой операции ООН на Донбассе.