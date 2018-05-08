Николаевский поэт опубликовал пророссийский стих со словами «все равно натянем вас, украинцы»

Николаевский поэт Аркадий Суров опубликовал на своей странице в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте антиукраинский стих, со строками «все равно натянем вас, украинцы».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Стих был опубликован в полночь 8 мая, в день, когда в Украине празднуется День памяти и примирения. Однако Суров решил «порадовать» своих читателей подобным стихом. В опубликованной «поэзии» открыто оскорбляется украинский народ, лирический герой в виде «Мы», очевидно, является «Россией».

В стихе Суров заявляет, что «мы все равно натянем вас, украинцы», обвиняя в якобы предательстве «клятвы единства», а также пишет, что семьи и детей нужно отправить в лагеря, скорее всего, намекая на украинские семьи.

В соцсети Facebook тоже заметили этот стих Сурова, опубликовав его в комментариях под записью о его выступлении в «могилянке».

«Аркадий любит, болеет и живет своим родным городом. Несмотря на то, что он родился на Урале, большую часть жизни он прожил в Николаеве, к которому по-настоящему прикипел сердцем», – говорится в посте.

В комментариях пользователи задались вопросом, такие ли стихи он читал студентам на «поэтическом вечере».

Напомним, что ранее в Николаеве праворадикалы пытались сорвать встречу нардепа Мураева с его сторонниками.