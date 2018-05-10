Похищенным в Крыму рыбакам из Очакова ФСБ может объявить подозрение в терроризме, - Госпогранслужба Украины

Членов экипажа украинского судна «ЯМК-0041», которых российские пограничники задержали недалеко от аннексированного Крыма, могут обвинить в терроризме.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Как известно, 4 мая украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) задержано в акватории Черного моря за незаконный вылов камбалы. Экипаж из 5 украинцев доставлен в Крым.

«Они (Россия – прим.) сейчас будут пытаться притянуть их к криминальной ответственности, «пришить» терроризм, контрабанду оружия, что угодно. Конечно, они будут это делать, чтобы создать картинку того, что это не просто нарушители, а диверсанты», – сказал Слободян.

По его словам, даже если не брать во внимание незаконность задержания украинского судна российской стороной, нарушение морских границ в России не является уголовным преступлением.

«Россия рассматривает это как браконьерскую деятельность во внутренних российских водах. Но опять же – за это у них предусмотрена административная ответственность, а не содержание под стражей», – сказал он.

Напомним, что Николаевская ОГА обратилась к омбудсмену и в МИД из-за задержанных ФСБ очаковских рыбаков.