«Отдавал честь собаке»: в террористической «ДНР» на «параде победы» дворняга облаяла «министра обороны»

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В среду, 9 мая, на параде в самопровозглашенной «Донецкой народной республике» произошел забавный конфуз, который высмеяли в Сети.

Во время парада так называемый «министр обороны ДНР» Владимир Кононов отдавал честь боевикам. В это время на дорогу выбежала собака. С ракурса, с которого велась трансляция, видно, будто бы самопровозглашенный министр отдает честь именно животному.

Пользователи Сети стали подшучивать над конфузом.

Напомним, в Москве на параде охранники Путина жестко оттолкнули идущего рядом ветерана.

Роман Свиридов

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