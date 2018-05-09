«Отдавал честь собаке»: в террористической «ДНР» на «параде победы» дворняга облаяла «министра обороны»

В среду, 9 мая, на параде в самопровозглашенной «Донецкой народной республике» произошел забавный конфуз, который высмеяли в Сети.

Во время парада так называемый «министр обороны ДНР» Владимир Кононов отдавал честь боевикам. В это время на дорогу выбежала собака. С ракурса, с которого велась трансляция, видно, будто бы самопровозглашенный министр отдает честь именно животному.

Пользователи Сети стали подшучивать над конфузом.

Напомним, в Москве на параде охранники Путина жестко оттолкнули идущего рядом ветерана.