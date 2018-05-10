Давайте уже решим этот вопрос, надо просто все закончить, - Госдеп США о войне на Донбассе

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что если президент России Владимир Путин захочет, то война на Донбассе прекратится.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Волкер сказал, что Москва до сих пор не ответила на совместное предложение США, Германии и Франции относительно мандата миротворческой миссии ООН на востоке Украины

- Моя последняя встреча с российским коллегой [Владиславом Сурковым] состоялась в январе. И мы знали, что это займет у них время, поскольку впереди были сначала переизбрание президента Путина, а потом инаугурация. В то же время хочу отметить, что это все еще горячая точка. Люди продолжают гибнуть, и гуманитарные проблемы не прекращаются. Время пришло. Мы ждем ответа от российской власти и надеемся на определенный прогресс.

- Считаете ли вы, что есть реальный шанс покончить с войной в нынешних обстоятельствах?

- Думаю, да, если президент Путин захочет. Считаю, что решение за Россией. Нет никакого внутреннего конфликта, нет оснований для гражданской войны, нет никаких причин для боевых действий, кроме присутствия российских войск. Если мы договоримся по резолюции, особенно в отношении мандата миротворческой миссии ООН, которая обеспечит зоны безопасности, мы действительно получим возможность положить конец конфликту. Такая возможность есть, но она требует желания России действовать подобным образом, - пояснил Волкер.