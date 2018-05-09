«Все граждане Украины»: В Госпогранслужбе заявили, что обмен экипажами задержанных судов «ЯМК-0041» и «Норд» невозможен

Обмен экипажей украинского судна «ЯМК-0041», задержанного российскими пограничниками, и крымского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, невозможен, поскольку все эти рыбаки являются гражданами Украины.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сказал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Это полный абсурд, потому что и те, и другие являются гражданами Украины. Поэтому обмен невозможен по сути. К тому же, членов баркаса («ЯМК-0041» – КР) задержали в водах, которые являются украинскими. Поэтому с украинской правовой позиции, говорить о законности этого задержания нет оснований», – сказал Слободян.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин тоже считает, что такой обмен не может состояться.

«В этой ситуации я бы не шел на поводу у россиян. Есть огромная разница. Мы – правы. Россияне – агрессоры и оккупанты. Если мы пойдем на такие обмены, мы фактически признаем равенство наших позиций, а это недопустимо», – сказал Бабин в эфире Радио Крым.Реалии.

Напомним, что накануне Госпогранслужба Украины пожаловалась, что представители Российской федерации с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра и идентификации командыневоенные суда, следующие в Мариупольский морской порт в Азовском море.

Ситуация обострилась после того, как 25 марта сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали судно «Норд», шедшее под российским флагом. В ходе проверки было установлено, что оно зарегистрировано в Крыму. Судно было арестовано, а в отношении членов экипажа «Норда» были заведены административные дела, против капитана – уголовное.

Ранее сообщалось, что 4 мая российскими оккупантами в Крыму было задержано рыболовецкое судно, где находились очаковцы.