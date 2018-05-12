«Запрещена к ввозу указом президента о контрсанкциях»: В России изъяли и уничтожили более 10 тонн украинского сала

При досмотре автомобиля 7 мая на границе с Украиной в Россошанском районе Воронежской области российские пограничники обнаружили в кузове мешки со свиным салом общим весом 10975 кг.

Об этом сообщает ТАСС.

Замруководителя регионального управления Россельхознадзора Алексей Архипов сообщил, что сало было изъято для последующего уничтожения в соответствии с указом о контрсанкциях президента Владимира Путина.

«Специалисты управления Россельхознадзора по Воронежской области уничтожили около 11 тонн сала из Украины на ветсанутильзаводе «Гремяченский». В этом году такой большой объем сала с Украины уничтожен впервые. С Украины практически вся продукция запрещена к ввозу указом президента о контрсанкциях», — сказал Архипов.

По данным ведомства, на владельца сала за попытку его ввоза составлен протокол об административном правонарушении по статье 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

Напомним, что ранее в Сети появилось видео, как в российском городе Серпухов пенсионеры ожидают возле мусорки сотрудника магазина, который везет в тележке просроченные продукты.