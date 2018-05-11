России не удается распространять фейки и пропаганду в ООН, - МИД Украины

Украинская делегация вместе с активистами медиа-платформ StopFake и VoxUkraine, которые разоблачают методы российской пропаганды, провели в Организации Объединенных Наций презентацию, где поделились опытом противостояния гибридной информационной войне с Россией.

Об этом рассказала в интервью «Укринформу» пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца, которая выступила модератором на обсуждениях.

По ее словам, выступление российской делегации в ООН «лишь подтвердило неприятие и полную изолированность России на этой международной площадке».

- Российская делегация присутствовала на этом мероприятии и даже приняла достаточно активное участие в «обсуждении» этого вопроса. Но ее выступление подтвердило полную изолированность России, поскольку было переполнено фейками, очередными пропагандистскими тезисами и нарративом», - отметила Беца.

По ее словам, российский представитель «наглядно продемонстрировал пример проблемы, которая обсуждалась».

Она также отметила, что российская сторона пыталась превратить обсуждение, в частности, тему катастрофы самолета рейса MH17 в «двусторонний трек», навязать собственные фейковые версии, но им это не удалось.

Напомним, 9 мая в ООН состоялись обсуждения на тему влияния российской пропаганды в международном измерении, а также опыта Украины в противостоянии этому явлению. Мероприятие было организовано украинской делегацией в рамках работы 40-й сессии Комитета ООН по информации.