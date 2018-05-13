Истребители США перехватили российские бомбардировщики у Аляски

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Американские истребители F-22 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 у берегов Аляски.

Об этом передает CNN со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

По данным ведомства, перехват произошел в международном воздушном пространстве в районе западного побережья штата Аляска, к северу от Алеутских островов.

Ту-95 находились в опознавательной зоне противовоздушной обороны США. Американские истребители совершили перехват и наблюдали за россиянами до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону.

Отмечается, что российские бомбардировщики не нарушали воздушные границы Канады и США. В Минобороны России назвали полет Ту-95, способных нести ядерные заряды, плановым.

Напомним, что ранее возле Аляски американские истребители уже перехватывали самолеты РФ

Тарас Леонтян

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