Террористическая «ДНР» внесла переговорщика Рубана в списки обмена

Владимир Рубан

Боевики «ДНР» внесли главу общественной организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана в списки для обмена заложников.

Об этом сообщает «Громадське ТБ».

Напомним, что СБУ задержала переговорщика с боевиками Рубана, перевозившего арсенал оружия в Киев в марте 2018 года, после чего суд арестовал переговорщика Рубана без права залога – его подозревали в подготовке покушения на Порошенко.

Глава СБУ Василий Грицак тогда заявлял, что Рубан по предварительному сговору с главарями боевиков «ДНР» готовил кровавые теракты в Киеве. После этого СБУ начала проводить массовые обыски у организаторов антиукраинских митингов, в ходе которых было выявлено оружие и взрывчатка.

О намерении «ДНР» обменять Рубана рассказал глава СБУ Василий Грицак в ходе брифинга 12 мая.

«Мы сами были удивлены, когда получили эту информацию. Владимира Рубана заявила к обмену донецкая сторона, включилив в список тех, в обмене кого они заинтересованы. Это говорит о том, для кого он действительно является ценным», - сообщил глава СБУ.

Напомним, что СБУ разоблачила подполковника армии РФ, готовящего боевиков «Вагнера» для терактов в Украине.