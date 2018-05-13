СБУ передала в Международный суд материалы о причастности военнослужащих РФ к обстрелу Мариуполя

Служба безопасности Украины передала в Международный суд ООН материалы о причастности кадровых военных Вооруженных сил РФ к обстрелу Мариуполя ракетами в 2015 году.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает «Интерфакс-Украина.

Глава СБУ также сообщил, что на сегодняшний день материалы о причастности кадровых военнослужащих ВС РФ к обстрелу жилого микрорайона Мариуполя Восточный в январе 2015 года переданы в Международный суд ООН и отправлены в 184 украинские учреждения за границей и международные организации.

«Установлено и задокументировано, что это преступление совершили кадровые российские военнослужащие. Этот теракт осуществили два штатных ракетных дивизиона Вооруженных сил РФ. С территории России операцией непосредственно руководил начальник Ракетных войск и артиллерии Южного военного круга ВС РФ генерал-майор Степан Ярощук, во временно оккупированном Донецке обстрелом руководил полковник ВС РФ Александр Цаплюк с позывным Горец», – рассказал Грицак.

По его словам, в настоящее время проводится работа по сбору доказательств участия российской армии в обстреле города Краматорска Донецкой области.

Напомним, в январе 2015 года российские войска обстреляли окраины Мариуполя. Под обстрел попали жилые кварталы. В результате обстрела погибли 30 человек и 100 получили ранения. После этого было заявлено, что силы АТО уничтожили четыре «Града» и 32 российских военных, обстрелявших Мариуполь.