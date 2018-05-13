Российские спецслужбы подтвердила задержание украинских рыбаков в Азовском море

Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Азовском море судна с двумя рыбаками без документов, которые, вероятно, являются гражданами Украины.

Об этом агентству «Интерфакс» 12 мая сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Как говорится в сообщении, 10 мая в акватории Азовского моря российские пограничники обнаружили маломерное судно с двумя рыбаками на борту. По версии российских правоохранителей, они незаконно ловили рыбу, в том числе и осетра, занесенного в Красную книгу.

Как сообщил представитель ФСБ, судно и рыбаков доставили в порт Ейска.

Напомним, 11 мая в акватории Азовского моря возле Бердянска (Запорожская область) спасатели ГосЧС Украины начали поисковую операцию двух местных рыбаков, которые накануне в 5:30 утра вышли в Азовское море на катере «Амур» с территории базы отдыха «Искра», однако через сутки домой не вернулись.

Позже появилась информация, что пропавших рыбаков из Бердянска задержали пограничники РФ и они находятся в городе Ейск Краснодарского края. Об этом сообщила жена одного из рыбаков, которой позвонили российские пограничники.

12 мая в МИД Украины заявили, что российская сторона отказывается предоставлять информацию о возможном задержании украинских рыбаков. В Ейск отправился украинский консул.

Напомним, что накануне Госпогранслужба Украины пожаловалась, что представители Российской федерации с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра и идентификации командыневоенные суда, следующие в Мариупольский морской порт в Азовском море.

Ситуация обострилась после того, как 25 марта сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали судно «Норд», шедшее под российским флагом. В ходе проверки было установлено, что оно зарегистрировано в Крыму. Судно было арестовано, а в отношении членов экипажа «Норда» были заведены административные дела, против капитана – уголовное.

А 4 мая в акватории Черного моря российскими пограничниками было задержано рыболовецкое судно «ЯМК-0041», где находились очаковцы.

В Госпогранслужбе Украины отмечают, что обмен экипажей украинского судна «ЯМК-0041», задержанного российскими пограничниками, и крымского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, невозможен, поскольку все эти рыбаки являются гражданами Украины.