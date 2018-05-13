За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, четверо ранены

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил 12 мая погиб один украинский военнослужащий, еще четверо бойцов ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Боевики «ЛДНР» за прошедшие сутки 73 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе 20 раз применили 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.

На луганском направлении оккупанты пытались вытеснить ВСУ с выгодных оборонных позиций. Ночью террористы 6 раз применили тяжелое вооружение.

По данные украинской разведки, 12 мая были уничтожены 2 боевика «ЛДНР», еще 6 оккупантов получили ранения.

Напомним, что 7 мая николаевские десантники вернулись из зоны ООС.