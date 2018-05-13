Беспилотник США совершил разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе

В воскресенье, 13 мая, разведывательный беспилотник ВВС США пролетал вдоль линии разграничения на Донбассе и над городом Харьков с окрестностями.
Об этом сообщает в Twitter PlaneRadar.
Разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет вдоль границы Украины с Россией, пролетая над Харьковской областью.
Сообщается, что американский беспилотник вылетел с итальянской авиабазы НАТО Сигонелла. Около 7:15 утра аппарат вошел в воздушное пространство Украины.
Как видно из опубликованных карт маршрута полета, возле границы Украины с Россией разведывательный беспилотник пролетел несколько раз и по каким-то причинам сделал несколько петель в районе Харькова.
07:15 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 13 мая 2018 г.
Беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, взлетевший с авиабазы #Sigonella, позывной #UAVGH000, в воздушном пространстве Украины.
#UAV #RQ4B #GlobalHawk #USAF #Ukraine pic.twitter.com/tWmh3ohnPq
Напомним, что в зоне проведения АТО возле позиций военных найден самодельный беспилотник боевиков со взрывчаткой.