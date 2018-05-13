Украинские военнослужащие показали, чем стреляют боевики на Донбассе

Российско-террористические войска на Донбассе применяют против украинских воинов новейшие реактивные снаряды, которые имеют фугасное наполнение.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Остатки снарядов обнаружили морпехи, которые держат позиции вблизи Мариуполя. Собранные материалы передали на экспертизу.

«Мы обнаружили хвостовики ракет не присущи обычным боеприпасам. В отличии от советских образцов, которые ранее использовали российско-оккупационные войска, эти хвостовики имели совсем другой вид и крепления. Также нашли обломки из соответствующей маркировкой», - отметил военный.

Кроме обстрелов боевики проводят массовое минирование украинской земли запрещенными боеприпасами.

«Не новинкой являются противопехотные мины, которые изготавливаются только страной агрессором. И кроме этого российские диверсионные группы проводят массовое минирование зданий и троп в украинских селах, временно находящихся в так называемых «серых зонах». Причем делают все это таким образом, чтобы максимально замаскировать свою причастность к этим действиям», - говорится в сообщении.

Одна из таких «растяжек» была обезврежена украинскими разведчиками. Она состоит из патронов к крупнокалиберного пулемета и привязанной к ним гранаты. Во время подрыва гранаты детонируют боеприпасы и поражают человека. Со стороны это должно выглядеть так, будто человек попал под обстрел крупнокалиберного пулемета.

«Это «подарочек», который оставили враги привязав его к двери обычного деревенского дома. Цель их проста. Обычный человек возвращается домой, чтобы просто посмотреть в каком состоянии дом. И погибает. Сразу же все псевдо информационные ресурсы так называемой ОРДЛО начнут кричать об убийстве украинскими военными. Оккупационные войска любят минировать дома, кладбища, колодцы. Именно такие места куда обязательно придут гражданские», - рассказал другой военный.

Напомним, на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил 12 мая погиб один украинский военнослужащий, еще четверо бойцов ВСУ получили ранения.