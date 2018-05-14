За сутки на Донбассе зафиксировано 63 обстрела, двое военнослужащих ранено

За прошедшие сутки, 13 мая, в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военных получили осколочные ранения. Боевые действия не прекращались вдоль всей линии соприкосновения.

Об этом говорится в ежедневном утреннем отчете пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Сообщается о 63 обстрелах со стороны боевиков, из которых 20 раз применяли минометы и артиллерию. Отмечается, что подразделения Объединенных сил «вели активную оборону и давали адекватный ответ».

Напомним, что на Донбассе задержали подозреваемого в убийстве, который в обход блокпостов пытался скрыться на оккупированной боевиками территории.