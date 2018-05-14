Порошенко предложил странам Евросоюза отстроить по городу на Донбассе

Президент Петр Порошенко выступил с инициативой, чтобы каждая страна Евросоюза подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры.

Об этом он написал в Facebook по итогам встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, который вернулся с Востока Украины.

«В ходе разговора я предложил важную инициативу по возрождению Донбасса. Ее суть заключается в том, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры», - отметил Порошенко.

Также Порошенко и Церетели обсудили пути противодействия российской агрессии, в частности, инициативу по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе, еще раз подчеркнули необходимость продолжения санкций против РФ и договорились продолжать усилия для освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных, а также украинских заложников.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что Украина нуждается в миротворческой операции ООН на Донбассе.