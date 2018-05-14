На Донетчине боевик формирования «Русская православная армия» сдался украинской полиции

Боевик незаконного вооруженного формирования «Русская православная армия», который воевал на стороне террористов на Донбассе, сдался украинской полиции.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Донецкой области.

Отмечается, что боевиком оказался 42-летний житель Новогродовки. Он 5 месяцев «прослужил» в рядах террористов в Донецке. В сентябре 2014 года мужчина вступил в формирование «Русская Православная армия», получил военную форму и уже на следующий день с выданным карабином, под позывным "Алекс" заступил в наряд на КПП в воинской части.

Уже через две недели боевика перевели в один из поселков неподалеку шахты «Абакумова». Там располагался блокпост, где боевик и еще несколько его «коллег» должны были ограничивать доступ гражданского населения к заминированному террористами полю.

«В нашем подразделении бойцы имели неограниченное количество алкоголя, из-за чего возникали постоянные скандалы и даже драки, и это мне очень не нравилось»,- рассказал «Алекс».

«Отсутствие военной дисциплины и неадекватное поведение сослуживцев заставили мужчину покинуть бандформирования. Сначала он скрывался в РФ, а потом вернулся домой», - говорится в сообщении.

Когда боевик узнал о том, что может получить шанс освободиться от наказания в случае раскаяния, пошел сдаваться полиции.

«Сейчас мужчина дает показания, информация о его деятельности в рядах боевиков проверяется», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Донетчине командир боевиков ДНР сдался украинским полицейским.