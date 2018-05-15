Путин показательно проехал по Керченскому мосту в аннексированный Крым

Президент России Владимир Путин сегодня открыл движение по Керченскому мостовому переходу, соединяющему оккупированный Крым с территорией России.

Об этом сообщает РБК.

Президент проехал за рулем КамАЗа по мосту во главе колонны грузовых автомобилей.

Движение по Керченскому мосту для автомобилей будет открыто 16 мая в 05:30 по московскому времени. Первыми по мосту проедут местные жители – крымчане и кубанцы. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч.

Протяженность моста составляет 19 км. В 2019 году оккупанты планируют открыть по мосту и железнодорожное движение.

О необходимости построить переход через Керченский пролив Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Украина проводит экологическую экспертизу относительно строительства Керченского моста , чтобы инициировать суд на международном уровне. Кроме того, в августе сообщалось, что Украина готовит иск к РФ в связи с убытками портов из-за Керченского моста.

Прокуратура Нидерландов расследует участие семи местных компаний в строительстве Керченского моста в аннексированном Крыму.

Напомним, в марте этого года Путин приезжал с проверкой на строительство Керченского моста – тогда Порошенко назвал его визит «опасной провокацией».