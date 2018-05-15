Керченский мост пригодится оккупантам для бегства из Крыма, - Порошенко

Президент Петр Порошенко считает особенно циничным тот факт, что открытие моста между Россией и Крымом происходит накануне годовщины депортации крымскотатарского народа с полуострова сталинским режимом.

Об этом он заявил в Facebook.

«Незаконное строительство Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля», - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что Украина подала в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности, в связи с противоправным возведением керченского моста.

«Несмотря на тщетные попытки Москвы легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова, последовательные решения целого ряда международных судебных инстанций подтверждают - бремя совершенного международного преступления для России будет только расти. Украина и в дальнейшем последовательно будет защищать свои позиции», - пишет президент.

По словам Порошенко, ему очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои «инфраструктурные авантюры» представителей европейского бизнеса.

По его мнению, таким образом Россия стремится откупиться от международно-правовой ответственности.

«А мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым», - резюмирует глава государства.

В МИД Украины заявили, что ни одна рекламная картинка по открытию Керченского моста не меняет факта противоправной оккупации полуострова РФ.

Об этом в Facebook написала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Вопрос не в геологии и технологиях - мост, построенный на бесправии, агрессии и преступных деяниях не сможет устоять... Ни одна рекламная картинка не меняет факта противоправной оккупации полуострова. Остров Тузла, Керченский пролив, Керчь-Еникальский канал, Крым - это наша территория, и мост построен вопреки нашей воле на нашей территории», - написала она.

Как сообщалось, между оккупированным Россией Крымом и территорией РФ официально открыли автомобильную часть так называемого керченского моста.