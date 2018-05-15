«Является еще одним нарушением суверенитета Украины»: Евросоюз осудил строительство Керченского моста

Строительство Российской Федерацией Керченского моста нарушает суверенитет Украины.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, опубликованном пресс-службой Европейской службы внешнего действия.

«Российская Федерация построила Керченский мост в Крыму без согласия Украины. Это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины Россией. Строительство моста направлено на дальнейшую вынужденную интеграцию незаконно аннексированного полуострова с Россией и его изоляцию от Украины, частью которой она является», - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив к украинским портам в Азовском море.

«Европейский союз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и не признает это нарушение международного права», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее президент Украины Петро Порошенко прокомментировал открытие Российской Федерацией Керченского моста в оккупированном Крыму, отметив, что мост еще понадобится российским властям, когда они будут покидать территорию украинского Крыма.

Как сообщалось, между оккупированным Россией Крымом и территорией РФ официально открыли автомобильную часть так называемого керченского моста.