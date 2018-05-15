Руководителю «РИА Новости-Украина» объявили подозрение в государственной измене

Руководителю «РИА Новости-Украина» Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Служба безопасности Украины информирует, что руководителю пропагандистского антиукраинского информационного ресурса «РИА Новости-Украина» Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления и задержано согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Уголовное производство, открытое по части 1 статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним,заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявлял, что на проведение подрывной деятельности против Украины Кирилл Вышинский получал ежемесячно 53 тысячи евро.

Как известно, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым сообщили о раскрытии деятельности сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. Сообщалось о проведении следственных действий в офисе «РИА Новости-Украина» в Киеве. Также был задержан руководитель «РИА Новости-Украина».