Украинский политзаключенный Олег Сенцов, удерживаемый в российской тюрьме, объявил голодовку

14 мая украинский кинорежиссер, удерживаемый в российской тюрьме Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить граждан Украины, удерживаемых в РФ.

Об этом сообщает «Громадське».

Напомним, что Олега Сенцова перевели в колонию за полярным кругом.

Таким образом он требует отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму. Сенцов сообщил адвокату, что готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач и физически подготавливая организм.

Адвокат Дмитрий Динзе предупредил подзащитного обо всех возможных последствиях, в частности, необратимых для здоровья. Однако Сенцов заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

«Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужден российским судом и находящийся в колонии г. Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 г. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных находятся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине », - написал Сенцов в заявлении.

Сестра Сенцова Наталья Каплан выразила опасения, что голодовка может не принести результатов.

«Я не могу поддержать Олега в этом. Мне кажется, это глупо и от голодания больше вреда, чем пользы. Очень страшно за него. Олег 4 года в адских условиях, без витаминов, без солнца, без нормального питания, под страшным психологическим прессом. Этот его шаг заставляет нервничать, но я знаю Олега и знаю, что он не отступит. Мне остается только надеяться, что он выдержит и достигнет поставленной цели», - говорит сестра Олега Сенцова.

Сейчас Сенцов сидит в одиночной камере. Адвокат Динзе не исключает, что Сенцова направят на принудительное психиатрическое обследование и применят принудительное кормление.

«Его сейчас перевели в безопасное место, куда переводят людей, которые так или иначе отказываются от пищи и переходят на голодание. Сидит он в этом месте один, его уже посетили, соответственно, начальник колонии, с ним разговаривал. Но он, скажем так, полон решимости продолжить голодовку до последнего: пока это не приведет к какому-то результату», - пояснил адвокат.

Колония «Белый медведь» в городе Лабытнанги, Россия, 7 марта 2018 Фото: Анна Цыгыма / Громадське

Напомним, что в марте 2018 года адвокат Олега Сенцова рассказывал о его жизни в колонии.