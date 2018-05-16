«Призываю продолжать давление на Кремль»: Порошенко обратился к мировому сообществу в связи с голодовкой Сенцова

Президент Петр Порошенко призывает международное сообщество продолжать давление на Россию для освобождения всех незаконно заключенных украинцев. Президент сделал заявление в связи с тем, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Я призываю международное сообщество продолжать давление на Кремль, чтобы украинские политзаключенные как можно быстрее вернулись домой, к своим семьям. Мы продолжаем бороться и прилагаем все усилия для освобождения всех незаконно заключенных украинцев, которых держат на территории оккупированного Крыма, Донбасса и на территории РФ», - написал он.

К своему посту Президент прикрепил письмо Сенцова, в котором он пишет, что единственным условием прекращения его голодовки является освобождение всех украинских политических заключенных, которые находятся на территории России.

Напомним, Сенцов объявил бессрочную голодовку с 14 мая.

В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. По версии следствия, он создал в Крыму сообщество, которое устроило два нападения и готовило еще два. Другой обвиняемый по делу, Александр Кольченко, получил 10 лет колонии.