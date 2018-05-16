На окраине Днепра волонтеры нашли вещи погибших в Иловайском котле бойцов АТО

На территории фермерского хозяйства вблизи поселка Таромское Днепропетровской области нашли десятки мешков с вещами украинских бойцов, погибших в Иловайском котле.

Об этом сообщил депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник в Facebook.

По его словам, эти вещи в 2014 году сюда «ввез и забыл» тогдашний глава Таромского отделения милиции. Сейчас активисты группы «Эвакуация 200» и сотрудники полиции выкапывают и идентифицируют вещи.

«Выкапываем форму, берцы, ремни, кобуры, мешки из морга, с бирками. Кстати, Иловайских ребят. Все тридцать шесть мешков в одно сельских хозяйств завез в 2014 году тогдашний глава Таромского отделения милиции (подсушить немного). И забыл забрать, отморозился, на звонки владельцев хозяйства не реагировал. Люди нашли меня и попросили сделать все по-человечески, потому что эти вещи нужно не закапать, а похоронить», - написал Колесник.

Напомним, в прошлом году Генпрокуратура опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии. Также ГПУ заявляла, что главной причиной трагедии под Иловайском стало прямое вторжение российской армии.