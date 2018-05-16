На независимость Каталонии работали российские тролли, - немецкая разведка

Перед референдумом о независимости Каталонии от Испании в октябре 2017 года соответствующий «градус» общественного мнения поддерживала Россия.

Такое заявление на симпозиуме в Берлине сделал президент Федерального ведомства по защите конституции Германии Ханс-Георг Маасен, пишет Spiegel.

«Немецкие спецслужбы исходят из того, что российские тролли «подогревали» общественные споры о независимости Каталонии. У них, очевидно, есть свидетельства того, что Россия поддерживает каталонское сепаратистское движение пропагандой… Маасен говорит, что получил эту информацию не из первых рук, но считает ее очень правдоподобной», — сказал Ханс-Георг Маасен.

По словам Маасена, речь идет не о финансировании каталонских сепаратистов, а о «дезинформации и пропаганде».

Во время симпозиума спецслужбы Германии, Британии и НАТО обвинили Россию в стремлении дестабилизировать западные демократии.

Напомним, ранее Конституционный суд Испании аннулировал декларацию о независимости Каталонии.