На допрос по делу «РИА Новости-Украина» вызвали 47 человек

В расследовании по подозрениям в государственной измене руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского вызвали на допрос 47 человек.

Об этом рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает «Украинская правда».

На вопрос, все ли люди являются сотрудниками агентства, она ответила: «А вы думаете, что там работало столько людей? Вызванные 47 человек, все граждане Украины, в том числе и те, кто занимается журналисткой деятельностью».

Прокуратура будет настаивать на аресте Вышинского. Его этапировали в Херсон, где суд изберет ему меру пресечения.

Напомним,заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявлял, что на проведение подрывной деятельности против Украины Кирилл Вышинский получал ежемесячно 53 тысячи евро.

Как известно, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым сообщили о раскрытии деятельности сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. Сообщалось о проведении следственных действий в офисе «РИА Новости-Украина» в Киеве. Также был задержан руководитель «РИА Новости-Украина».