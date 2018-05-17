На Донбассе за сутки погибли двое украинских военнослужащих, четверо ранены

На Донбассе за прошедшие сутки, 16 мая, в ходе боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, четверо получили ранения.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра Объединенных сил.

Российско-оккупационные войска 66 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 25 раз применяли минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21. Около 21:00 противник применил РСЗО БМ-21 «Град» по позициям военных в районе Авдеевки.

На Луганском направлении активные боевые действия продолжались в районах Новозвановки и Троицкого. Там стреляли снайперы.

На Донецком направлении враг активизировался в районах Луганского, Светлодарска, Новолуганского, Майорска. Продолжаются боевые действия в районе Авдеевской промзоны и Опытного. На Мариупольском направлении противник активизировался в районах Водяного, Лебединского, Широкиного.

С полуночи четверга, 17 мая, обстановка на линии соприкосновения остается контролируемой. Потерь среди военнослужащих нет.

По данным разведки, за минувшие сутки погибли пять боевиков, восемь были ранены.