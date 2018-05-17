Украина не сможет вернуть оккупированные Россией территории, - Госдеп США

Украина не сможет вернуть территории, оккупированные Россией.

Об этом сообщил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, передает «Интерфакс-Украина».

- Да, украинцы не смогут вернуть уже захваченную Россией территорию: Россия слишком сильна, — сказал он.

В то же время, по мнению Волкера, цена войны на Донбассе и возможного наступления для гибридной российской армии уже выросла.

- И будет расти дальше. В этом случае те, кто сидит в Москве, должны спросить себя: а что мы от этого получаем? Мы несем потери, смерти российских солдат, которые гибнут в Украине… — считает дипломат.

Курт Волкер также заявил, что оснащение украинских вооруженных сил современным летальным оружием — залог мира в будущем. Ведь если Украина не в состоянии будет удерживать свои позиции, это будет «приглашением для новых наступлений», а поставки вооружений в ВСУ дадут России понять: «вы не получите еще больше, не заплатив за это высокую цену».

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак прокомментировал для InfoResist заявление представителя Госдепа.

- Я не думаю, что это «заморозка конфликта». Это просто понимание того, что военный путь на сегодняшний день, условно говоря, неприемлемый, а дальше они не полезут, потому что есть американцы. Они предлагают решить все путем миротворческой миссией, — считает чиновник.

Грымчак подчеркнул, что Волкер ведет непосредственные переговоры с российской стороной, поэтому может оценить ситуацию.

- Волкер говорит с Россией по поводу введения миротворческих войск и международной администрации. И поэтому, я так понимаю, несмотря на силу нашей армии, наблюдает и оценивает силу противника, — отметил Грымчак.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что Украина нуждается в миротворческой операции ООН на Донбассе.