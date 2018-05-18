РФ начала рыть окопы на границе с Донбассом, чтобы не сбежали наемники, - разведка

Российские оккупанты усиливают контроль над перемещением жителей временно оккупированных территорий востока Украины с целью недопущения оттока мобилизационного ресурса.

Об этом сообщает «Эспрессо ТВ».

На брифинге 17 мая пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк заявил, что в районе пунктов пропуска «Довжанск», «Вознесеновка» и «Гуково» силами подразделений инженерных войск РФ ведутся фортификационные работы по оборудованию оборонительных позиций (окопов, блиндажей). Для выполнения работ привлекается тяжелая инженерная техника.

«С целью недопущения массового выезда на территорию РФ и оттоку мобилизационного ресурса в Ростовской области РФ в течение апреля-мая проводятся мероприятия по инженерному оборудованию границы с Украиной на пунктах пропуска, и усиление, а в отдельных местах обновления, проволочных заграждений», - рассказал Гуцуляк.

По его словам, указанные меры российского руководства вызваны угрозой массового неконтролируемого перемещения на территорию России бывших наемников и военных преступников, что осложнит криминогенную обстановку и усилит социальную напряженность в приграничных с Украиной российских регионах.



Напомним, что Россия предложила Украине обменять пленных по новой формуле «157» на «20».