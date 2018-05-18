Верховная Рада Украины призывает ОБСЕ дать оценку голосованию в аннексированном Крыму

В четверг 17 мая 228 народных депутатов поддержало проект постановления с обращением к ОБСЕ с призывом дать оценку фактам незаконной организации «избирательного процесса».

Об этом передает «Громадське».

Авторами данного обращения выступил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, его первая заместитель Ирина Геращенко, а также группа других народных депутатов.

Обращение обусловлено тем, что международная миссия ОБСЕ объявила о намерении обнародовать окончательный отчет по наблюдению за выборами президента РФ.

Данным постановлением Рада призывает дать оценку фактам незаконной организации «избирательного процесса» и голосования на территории аннексированных Крыма и Севастополя, а также дать оценку их влияния на результаты голосования в целом по России.

Украинский парламент также призывает ОБСЕ обеспечить соответствие отчета основам объективности, независимости, беспристрастности международного наблюдения за выборами.

Напомним, что совет ЕС ввел санкции против пяти организаторов выборов президента РФ в аннексированном Крыму.