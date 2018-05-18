На Донбассе боевики 60 раз нарушали режим тишины, в результате боевых семеро украинских военных ранены

За прошедшие сутки, 17 мая в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате боевых действий ранения получили семеро украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Отмечается, что по данным разведки, противнику нанесены потери: шесть оккупантов уничтожены и один ранен.

Боевики активизировались в районах населенных пунктов Новолуганское, Троицкое, Светлодарск, Зайцево, Авдеевка, Опытное и Водяное. За сутки противник 60 раз нарушил режим прекращения огня, из них 26 раз с применением артиллерии и минометов.



Напомним, что на Донбассе за прошедшие сутки, 16 мая, в ходе боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, четверо получили ранения.