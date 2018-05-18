Американская журналистка сначала сообщила о гибели трех солдат НАТО на Донбассе, а потом опровергла эту информацию

По неподтвержденным данным, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погибло 3 солдата Объединенных вооруженных сил НАТО в результате подрыва на мине пророссийских боевиков.

Об этом руководитель украинской службы Голоса Америки Мирослава Гонгадзе сообщила в эфире Радио НВ.

- Соединенные Штаты готовы и считают необходимым предоставлять Украине всестороннюю помощь, — прокомментировала Гонгадзе слова спецпредставителя США по делам Украины Курта Волкера в связи с активизацией действий боевиков в зоне проведения ООС.

Позже Гонгадзе заявила, что информация о гибели военных не подтвердилась.

«Сообщение о гибели военных НАТО не подтверждаются. готовим сообщение», - сообщила Гонгадзе на своей странице в Facebook.

Отметим, что за последний месяц пророссийские боевики активизировали обстрелы по позициям солдат Операции объединенных сил. Ночью, 18 мая, гибридные войска РФ открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое Попаснянского района. Всего было зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка.

Напомним, в зоне проведения ООС погиб матрос 36-й морской пехоты.