СБ Украины обнародовала перехваченные разговоры «вагнеровцов» во время штурма Дебальцево

СБУ Опубликовала запись телефонных разговоров представителей подразделения спецслужб РФ ЧВК «Вагнер», которую сотрудники украинской спецслужбы перехватили еще 21 февраля 2015 во время штурма Дебальцево кадровым подразделением вооруженных сил РФ и террористами.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

В ходе разговора руководитель «вагнеровцов» дает указание своему подчиненному гражданину РФ эвакуировать уничтоженные силами АТО образцы российской техники.

«Задокументировано, что в самый разгар боев руководитель «вагнеровцов» гражданин РФ, бывший офицер спецназа Главного управления Генштаба ВС РФ Дмитрий Уткин (личный номер М-0209) предоставляет команду своему подчиненному - гражданину РФ Сергею Ковалеву, (личный номер М-0274), срочно эвакуировать уничтоженные силами АТО под Дебальцево современные образцы российской боевой техники - бронированные разведывательно-дозорные машины КамАЗ-43269 «Дозор»», - говорится в сообщении СБУ.

В СБУ отметили, что данная техника состоит на вооружении только в РФ.

«Эта техника находится на вооружении только в ВС РФ, поэтому сама возможность ее захвата украинскими войсками вызывает панику в Уткина-Вагнера и беспокоит больше, чем судьба оставленных на произвол судьбы раненых и убитых русских наемников ЧВК», - добавили в СБУ.

Оперативники СБ Украины установили, что срочный вывоз «Дозоров» осуществлялся взводом технического обеспечения ЧВК «Вагнер», который возглавлял гражданин РФ, бывший военнослужащий 10 ОБрСпП ГУ ГШ ВС РФ Алексей Бородий (личный номер М-1009). Во время боев под Дебальцево он был ранен и эвакуирован на территорию РФ.

«Показательно, что 19.06.2014 года Бородий был осужден судебной коллегией по уголовным делам Северо-Кавказского окружного военного суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) к лишению свободы на срок 4 года со штрафом в размере 200 тысяч рублей, но вместо отбывания наказания был направлен спецслужбами РФ на Донбасс как наемник ЧВК «Вагнера», - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, что в апреле 2018 года были опубликованы новые доказательства причастности российских военнослужащих к трагедии MH-17.