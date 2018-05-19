На Донбассе на неизвестном устройстве подорвался украинский военнослужащий - его состояние оценивают как тяжелое

В субботу, 19 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе на неизвестном устройстве подорвался украинский военный.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает «РБК Украина».

«По состоянию на 9:00 сегодня среди наших военнослужащих был один раненый. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве, пока подробная информация об инциденте выясняется. Состояние здоровья раненого оценивается как тяжелое», - сообщил Гуцуляк.

Он также отметил, что за минувшие сутки в результате обстрелов и огневых столкновений ни один военнослужащий Вооруженных сил не пострадал.

Напомним, что 16 мая на Донбассе погиб матрос 36-й Отдельной бригады морской пехоты Дмитрий Рудь.