«У нас бы не аплодировали»: Экс-вице-мэр Очакова в эфире российской передачи пристыдил граждан РФ из-за войны на Донбассе

Экс-вице-мэр Очакова Гордей Белов обратился в эфире российской программы осудил потакание граждан РФ войне на Донбассе.

Такое заявление он сделал в эфире пропагандистской передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1».

В частности, возмущение Белова вызвал тот факт, что они аплодисментами отреагировали на фейковые данные о погибших бойцах ВСУ, озвученные российским писателем, террористом «ДНР» Захаром Прилепиным.

«Вот вы говорите: «Россия, Украина, братский народ, мы вас любим, нам вас так жалко. Все фашисты вокруг». Я просто себе смоделировал такую ситуацию: давайте все представим – 90-е годы, украинское телевидение, выступает Шамиль Басаев и говорит, как он хоронит русских солдат, на украинском телевидении. Я вам даю 100% – никто бы никогда не аплодировал. А ваше общество аплодирует. И после этого вы еще говорите о мире? Нет! Хотя бы называйте вещи своими именами!» – обратился он ко всем поддерживающим военную агрессию России против Украины.

Напомним, что Гордей Белов, принимая участие в программе «60 минут», поспорил с российским политиком Владимиром Жириновским относительно строительства военной базы в Очакове.

Также ранее сообщалось о том, что вице-мэр Очакова Гордей Белов выступил перед кремлевскими пропагандистами на росСМИ. После чего на сессии Очаковский городской совет проголосовал за увольнение Гордея Белова с должности вице-мэра, однако мэр города проголосовал против данного решения.

Также отметим, что Белов в интервью «Преступности.НЕТ» рассказал, что принял участие в программе политического шоу «60 минут» по инициативе редакторов.