«Мы истинно помогаем нашим братьям украинцам», - грузинский дипломат о роли грузинских добровольцев в войне на Востоке Украины

Торнике Берекашвили по центру

В субботу, 19 мая, в Николаеве руководитель посольства Грузии в Одессе Торнике Берекашвили рассказал о роли грузинских добровольцев в войне на Востоке Украины.

Об этом он сообщил в своем комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

По словам Торнике Берекашвили, в Грузии была схожая война, в которой украинцы помогали грузинскому народу.

- У нас была схожая война. В 2002 украинцы помогали нам в Кодорском ущелье, когда наши беженцы переходили с Абхазии, ваши пилоты сделали 169 вылетов за 4 дня. Это исторический факт, - говорит Торнике Берекашвили.

Также он рассказал, что грузинско-украинские отношения складывались в течение многих лет.

- Недавно буквально наш департамент ветеранов, с двумя генералами во главе, были в Одессе и мы устроили несколько хороших мероприятий. Пригласили ребят с АТО, и разговаривали на эти темы. Я сказал бы, что Грузия тоже истинно помогает нашим братьям украинцам. Так что у нас эти взаимоотношения в течение многих лет, - говорит Торнике Берекашвили.

Напомним, что СБУ обнародовала перехваченные разговоры наемников «Вагнера» во время штурма Дебальцево в 2015 году.