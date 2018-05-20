Осетинского «комбата» боевиков ликвидировали в момент, когда его снимали пропагандисты телеканала «Россия»

На Донбассе командира батальона террористов «Пятнашка» Олега Мамиева («Мамай») ликвидировали, когда он снимался в сюжете для пропагандистского телеканала «Россия».

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

Ночью 17 мая очередью из четырех выстрелов из автоматического гранатомета украинский воин-доброволец с позывным «Кипиш» уничтожил Мамиева. Ликвидация произошла прямо во время съемок российского корреспондента Сладкова, видеооператор и звукооператор при этом получили легкие ранения и попали в больницу.

«В 2013 году Мамиев заключил договор с ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2013-1» о приобретении жилья по ипотечной программе. 15 июля 2014 года Советский районный суд города Владикавказ, РФ приступил к рассмотрению иска ЗАО «Ипотечный агент» к Мамиеву. Платить Мамиев не захотел, он сбежал туда, где российские законы не действуют, и где можно получить деньги тем способом, которому Мамиев научился в составе российских войск в Грузии – стать оккупантом и ограбить других людей. Поэтому Мамиев в составе группы таких же наемников был легко завербован российскими спецслужбами и направлен на войну на Донбассе. Это типичная история для защитников «русского мира», я думаю, что ФСБ целенаправленно искала таких неудачников в судах и тюрьмах. И вот пока против Мамиева шел суд в России, он стал командиром батальона специального назначения 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе», - рассказывает Бутусов.

По его словам, российское командование придает огромное значение информационно-психологическим операциям. И приезд в Донецк съемочной группы телеканала «Россия» стал событием для наемников. Лично Мамиев повез съемочную группу на передовые позиции в районе поселка Крутая Балка под Авдеевкой.

«Мамиев хотел красоваться. Он вел машину сам, не надел каску, и как потом выяснилось, надел на себя бронежилет без бронепластин, чтобы было легко и удобно показывать себя мужественным телегероем. Ведь Мамиев знает, что карьеру у оккупантов лучше всего делают телегерои – «Моторола» и «Гиви» были продуктом пропаганды российского ТВ, их выдумали российские пропагандисты. И такую же славу, чтобы заменить ликвидированных комбатов, хотел добыть и сам Мамиев».

«Чтобы показать ночной бой, наемники спровоцировали перестрелку с украинскими подразделениями в этом районе. По позициям наемников начала прилетать «ответка». Мамиев как раз это и хотел показать Сладкову – как украинцы его обстреливают. Поэтому как только несколько гранат автоматического гранатомета АГС-17 разорвались в траншее, Мамиев повел туда российских телевизионщиков».