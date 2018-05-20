Путин заявил, что в миротворческой миссии ОНН на Донбассе не должны участвовать представители НАТО, - журналист

В ходе встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, последний заявил, что согласен на размещение миротворческого контингента под мандатом ООН на востоке Украины при условии, что там не будут участвовать представители из стран НАТО.

Об этом сообщает Новое Время, ссылаясь на слова главного редактора радиостанции Эхо Москвы Алексея Венедиктова.

Так, главред озвучил, что условием Москвы был категорический запрет на участие в миротворческой миссии представителям из стран НАТО.

- Я напомню, что следующая встреча уже с французским президентом Макроном уже будет меньше чем через неделю, 24-го. И, конечно, там был очень интересный разговор про Украину и про Сирию, насколько я понял, насколько я знаю, - рассказал Венедиктов о деталях переговоров Путина и Меркель в Сочи.

Также онсказал, что речь идет о том, чтобы миротворцы были введены не на линию разделения с оккупированными районами Донецкой и Луганской области, а всюду. Однако Венедиктов не указал, как на это требование отреагировала Меркель.

- Миротворцы не должны быть солдаты НАТО. Ни одной страны НАТО. Это условие России, оно принято. Но, с другой стороны, там могут быть шведы, армяне и так далее. Это сложная конструкция, которая должна идти одновременно с выводом и российских советников – давай назовем это так – и незаконных вооруженных формирований, и украинская армия, - сказал главред.

Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Альянсу следует увеличить оборонный потенциал и готовность к активным действиям из-за непредсказуемости России.