«Удачный рейд»: На Донбассе украинские военнослужащие после боя захватили в плен троих боевиков

Вечером 20 мая разведывательно-диверсионная группа батальона «Донбасс», выполняя боевую задачу в тылу противника, захватила в плен троих боевиков.

Об этом соообщает штаб Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

«Поздним вечером 20 мая разведывательно-диверсионная группа 46 отдельного штурмового батальона «Донбасс» из состава Объединенных сил с целью выявления огневых средств противника, которые ведут обстрелы мирных населенных пунктов, выполняла боевую задачу в тылу противника. В ходе рейда был обнаружен наблюдательный пост противника. Во время короткого боя, один боевик был уничтожен, трех захвачены в плен», — говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, потерь среди наших воинов нет.

«Трое пленных и их личное оружие переданы сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил. Продолжаются следственные действия», — сообщили в штабе.

Кроме того, командир группы и личный состав, участвовавший в рейде, представлены к государственным наградам.

Напомним, ранее военнослужащие на Донбассе задержали боевика российско-террористических войск.