Российские спецслужбы обвинили СБУ в «создании экстремистской группы» в Крыму

Федеральная служба безопасности России заявила, что якобы пресекла в аннексированном Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым.

Как утверждает российская спецслужба, «группа была создана в Харькове «по указанию Рефата Чубарова при поддержке Службы безопасности Украины». Кроме Велиева, в нее также якобы входили бывшие спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков.

В состав группы, сформированной в г. Харькове, кроме Э. Велиева вошли бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков. Так, членами экстремистского сообщества в январе 2018 года с использованием бутылок с зажигательной смесью был осуществлен поджог дома муфтия Крыма Э. Аблаева, внесшего значительный вклад в укрепление национального единства. За каждую проведенную в Крыму акцию им было обещано выплачивать по 500 долларов США. - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ России.

В ФСБ говорят, что данной группой в январе 2018 года «с использованием бутылок с зажигательной смесью был совершен поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева».

Стешенко был задержан в апреле 2018 года на въезде в Крым. Велиеву и Третьякову Россия выдвинула обвинения заочно, они объявлены в федеральный розыск.

Пресс-секретарь Служба безопасности Украины Елена Гитлянская в комментарии «Крым.Реалии»заявила, что заявления ФСБ РФ не соответствуют действительности.

- Мы не комментируем очередные фантазии ФСБ, - сказала она.

От дополнительных комментариев по теме Гитлянская пока отказалась.

Напомним, ранее в России заявили о задержании в Крыму «агента СБУ»