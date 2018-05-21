Бойцы 93-й бригады опубликовали видео эффектного уничтожения БМП боевиков на Донбассе

В районе проведения операции объединенных сил украинские военнослужащие уничтожили очередную боевую машину пехоты боевиков гибридной армии РФ.

Соответствующий ролик опубликован на странице 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook.

Запись была сделана с воздуха с помощью беспилотного летательного аппарата, вероятно, вблизи временно оккупированного Докучаевска Донецкой области. На видео зафиксирован момент попадания снаряда во вражескую БМП, после чего машина начинает гореть, пожар сопровождается детонацией боевого запаса.

«Врачи тактической группы «Моспино» и эксперты по здоровому образу жизни 93-й ОМБр предупреждают: заниматься терроризмом в Украине вредно для здоровья», - говорится в тексте публикации.

Также на кадрах видна целая система окопов, сооруженных боевиками.

Напомним, на Донбассе ликвидировали российского «комбата», возглавлявшего банду боевиков «Пятнашка».