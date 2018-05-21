В бою с ДРГ боевиков на Донбассе погибли двое украинских военных, еще четверо ранены

В понедельник, 21 мая, в районе населенного пункта Южное (Чигири), недавно взятого под контроль Вооруженных сил Украины, произошел бой, в котором погибли двое военных 24-й бригады имени короля Данила. Еще четверо военных получили ранения.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

Около пяти часов утра на южной окраине села была обнаружена диверсионная группа боевиков «ДНР» из 10 человек.

«Противодиверсионный резерв бригады выдвинулся на перехват ДРГ, остановив ее продвижение и отбросив врага от позиций защитников Украины. В результате боестолкновения враг понес значительные потери и, прикрываясь шквальным минометным огнем своих батарей, вынужден был отойти», - говорится в сообщении.

Однако, к сожалению, во время столкновения от огня врага погибли двое украинских воинов. Один из них - командир противодиверсионной группы Андрей Маслов. Он, как ближайший побратим и заместитель возглавил подразделение после гибели Владимира Майбороды, продолжив славные традиции этого подразделения. Осколочные ранения получили также четыре военнослужащих, которые сейчас находятся в госпитале, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Напомним, что на Донбассе украинские разведчики после боя захватили в плен троих боевиков.