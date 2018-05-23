Экс-депутат РФ на российском пропагандистском канале заявил, что Николаев может повторить судьбу аннексированного Крыма

Бывший депутат Государственной Думы РФ, доверенное лицо президента страны-агрессора России Владимира Путина, Сергей Марков заявляет, что Николаев может повторить судьбу аннексированного Крыма.

Об этом он заявил в эфире пропагандистской передачи на федеральном канале РФ.

По словам Маркова, в городе Николаеве «подобные тенденции» якобы проявляются на протяжении последних двух десятков лет. Экс-депутат считает, что если бы в городе состоялось так называемое «голосование» за «присоединение» к России, то результаты были бы такими же, как и на псевдореферендуме в аннексированном Крыму.

Стоит отметить, что российский политик сделал такое заявление на основании того, что в последние 20 лет на выборах в Николаеве побеждали политические силы, лояльные к Москве.

- Если бы состоялось голосование о присоединении к России, в Николаеве проголосовало бы столько же людей, сколько в Крыму. В этом нет никаких сомнений. Предателей там немного, — высказался российский депутат.

В свою очередь экс-вице-мэр Очакова Гордей Белов возразил Маркову, отметив, что обнародованная им информация совершенно не соответствует действительности и настроениям жителей Николаева.

Напомним, ранее экс-вице-мэр Очакова в эфире российской передачи пристыдил граждан РФ из-за войны на Донбассе